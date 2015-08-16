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    Тарасов: «Надеюсь, еще соточку сыграю за «Локомотив»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал итоги матча с «Тереком» (0:0) в рамках 5-го тура РФПЛ.

    – Как получилось, что весь стадион видел нарушение в штрафной гостей, а судья Безбородов его не увидел?

    – Сложно что-то сейчас комментировать. Как говорится, уже ничего не вернуть. Можно только обсуждать. Но я сейчас еще раз посмотрел повтор, и очевидно, что в эпизоде с участием Шкулетича был стопроцентный одиннадцатиметровый.

    – «Локомотив» в чем-то не показал своей игры? Или это «Терек» показал свою игру?

    – Нам тяжело вскрывать защитные порядки соперника, которые играет от обороны. «Терек» сегодня оборонялся большую часть времени. При этом какие-то моменты мы создали, просто не реализовали – с этим и связан ничейный исход. Очень обидно, что в домашних играх не добираем очков.

    – Видно, что, с точки зрения психологии, команда готова быть на самом верху. Надо прибавлять в игре, в умении действовать первым номером?

    – Если говорить о сегодняшнем матче, в таких играх надо просто забивать хотя бы один гол. Тогда сопернику придется раскрываться, и можно будет проводить контратаки. В таких матчах очень важно забить гол, что нам сегодня не удалось.

    – Ты играл в опорной зоне в паре с Ндинга. Почему тебя заменили? Может, из-за некоторой усталости?

    – Я не устал, чувствовал себя хорошо. С чем связана замена, надо у тренера спросить. Может, он хотел усилить атаку. Я к этому отношусь спокойно.

    – Каково твое мнение об игре Логашова?

    – Сложно оценивать. Если команда не пропустила, значит, защитники сыграли хорошо.

    – А нападающие – плохо?

    – Реализация, наверное, подводит нас. Претензии не только к нападающим. Я мог забить, но нанес неточный удар. Защитники могли бы результативно сыграть головой.

    – Болельщики попросили поздравить тебя с сотым матчем за «Локомотив».

    – Спасибо. Я видел баннер, который они вывесили, и признателен им. Надеюсь, еще соточку сыграю за «Локомотив», – сказал полузащитник.

    Источник: Sports.ru

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    16.08.2015 16:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2015, 18:58

      С новым лимитом так и пару соточек ещё сыграешь...)))

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