Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» по-прежнему рассчитывает приобрести Семенова

    Как сообщают комментаторы телеканала «Наш футбол», питерский «Зенит» по-прежнему рассчитывает приобрести защитника «Терека» и сборной России Андрея Семенова.

    «Зениту» приписывали интерес к 26-летнему игроку еще год назад, но тогда петербуржцы в защитной линии ограничились приобретением Эсекьеля Гарая. Сейчас же после ужесточения лимита Андре Виллаш-Боаш уже был вынужден заменить в стартовом составе Доменико Кришито Александром Анюковым, и по слухам тренер «сине-бело-голубых» хочет добавить команде вариативности в обороне.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.08.2015 15:38
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 16 августа 2015, 16:39

      Импортозамещение, однако... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 16 августа 2015, 16:26

      СЕМЕНОВ= это полное дно.Поэтому побыстрее бы его приобрел зенит.Еще и в пару с Нету надо ставить!!! вот будет непробиваемый ЩИТ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      порт 16 августа 2015, 16:03

      Жёлтая статейка. Зачем нам ещё один правый защитник? Вместо Смольникова или Анюкова?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > порт 16 августа 2015, 16:17

      Он ЦЗ как бэ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 августа 2015, 15:48

      Источник: Бомбардир.ру наверное в сартире сидит и все выдумывает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 августа 2015, 15:47

      опять кого еще хочет заполучить АВБ скоро всех с русскими паспортами захочет видеть АВБ может хватит уже тут розни разжигать и настраивать всех и вся против Зенита

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11