«Зенит» по-прежнему рассчитывает приобрести Семенова

Как сообщают комментаторы телеканала «Наш футбол», питерский «Зенит» по-прежнему рассчитывает приобрести защитника «Терека» и сборной России Андрея Семенова.

«Зениту» приписывали интерес к 26-летнему игроку еще год назад, но тогда петербуржцы в защитной линии ограничились приобретением Эсекьеля Гарая. Сейчас же после ужесточения лимита Андре Виллаш-Боаш уже был вынужден заменить в стартовом составе Доменико Кришито Александром Анюковым, и по слухам тренер «сине-бело-голубых» хочет добавить команде вариативности в обороне.