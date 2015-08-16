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    Карпин: «Крылья Советов» в премьер-лиге не впечатляют»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча 5-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

    «По тому, как играет «Ростов» Бердыева, думаю, проблем у команды в обороне не будет. А забить у ростовчан есть кому. Тем более, что «Крылья» не впечатляют. Игрокам самарского клуба нужно время, чтобы освоиться в премьер-лиге. И еще туров 5-6 они будут выглядеть похуже, чем команды, уже поигравшие в премьер-лиге. Думаю, «Ростов» в этом матче победит, причем всухую», — заявил Карпин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2015 15:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 16 августа 2015, 16:56

      Раз Валера сказал - так и будет))) .....бол известный)

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      Рейтинг: +75

      Pirboy71 16 августа 2015, 16:01

      Карпин молоток:)

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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 16 августа 2015, 15:38

      Карпин, что то много разговаривать стал, и не о своём клубе.

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 16 августа 2015, 15:30

      Твое Торпедо не впечатляет, лучше следи за своей командой, а то только клубы деклассируешь

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