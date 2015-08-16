Карпин: «Крылья Советов» в премьер-лиге не впечатляют»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин рассказал о своих ожиданиях от матча 5-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Крыльями Советов».

«По тому, как играет «Ростов» Бердыева, думаю, проблем у команды в обороне не будет. А забить у ростовчан есть кому. Тем более, что «Крылья» не впечатляют. Игрокам самарского клуба нужно время, чтобы освоиться в премьер-лиге. И еще туров 5-6 они будут выглядеть похуже, чем команды, уже поигравшие в премьер-лиге. Думаю, «Ростов» в этом матче победит, причем всухую», — заявил Карпин.