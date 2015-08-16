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    Лебеденко: «Тереку» пора показать клыки»

    Нападающий «Терека» Игорь Лебеденко дал свой комментарий перед началом матча 5-го тура РФПЛ с «Локомотивом».

    «Старт пока не удался, но мы надеемся, что исправим ситуацию. Мы в долгу перед болельщиками. Сделаем все возможное. Пора показать клыки. С другой стороны, соперник серьезный и неудобный. Будем надеться, что покажем хорошую игру и постараемся победить. Тренер сказал играть от своей игры. Восстановились травмированные футболисты - это плюс. В защите были проблемы и это нам поможет», — заявил Лебеденко.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2015 13:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +42

      firewing 16 августа 2015, 15:35

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