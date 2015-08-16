Лопетеги: «Касильяс счастлив, а «Порту» счастлив вместе с ним»

Главный тренер «Порту» Хуан Лопетеги прокомментировал игру дебютанта команды Икера Касильяса в матче 1-го тура португальской Примейры против «Витории Гимараеш», в котором его команда одержала победу со счетом 3:0.

«Касильяс счастлив, а «Порту» счастлив вместе с ним. Постепенно Икер узнает, на что способны фанаты клуба, чего болельщики ждут от команды. Мы рады за него и полностью довольны процессом его адаптации», — заявил Лопетеги.

Напомним, что Икер Касильяс перешел в «Порту» из мадридского «Реала», где он выступал с момента начала карьеры.