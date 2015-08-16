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    Лопетеги: «Касильяс счастлив, а «Порту» счастлив вместе с ним»

    Главный тренер «Порту» Хуан Лопетеги прокомментировал игру дебютанта команды Икера Касильяса в матче 1-го тура португальской Примейры против «Витории Гимараеш», в котором его команда одержала победу со счетом 3:0.

    «Касильяс счастлив, а «Порту» счастлив вместе с ним. Постепенно Икер узнает, на что способны фанаты клуба, чего болельщики ждут от команды. Мы рады за него и полностью довольны процессом его адаптации», — заявил Лопетеги.

    Напомним, что Икер Касильяс перешел в «Порту» из мадридского «Реала», где он выступал с момента начала карьеры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 12:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      orazai 16 августа 2015, 16:16

      зря отпустили его с реала

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