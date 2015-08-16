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    «Локомотив» - «Терек»: составы команд

    Стали известны заявки команд на очередной матч 5-го тура РФПЛ, в котором московский «Локомотив» принимает в Черкизово грозненский «Терек».

    «Локомотив»: Гильерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Тарасов, Ндинга, Касаев, Самедов, Миранчук, Ниассе.

    Запасные: Абаев, Коченков, Янбаев, Михалик, Фернандеш, Майкон, Пейчинович, Коломейцев, Шкулетич, Макаров, Баринов.

    «Терек»: Годзюр, Родолфо, Адилсон, Маурисио, Садаев, Кудряшов, Айссати, Семенов, Иванов, Рыбус, Уциев.

    Запасные: Городов, Григалашвили, Мбенге, Кану, Кузяев, Мирзов, Пирис, Коморовски, Грозав, Лебеденко, Ахъядов, Митришев.

    «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этого матча.

    Источник: Twitter

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    16.08.2015 12:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      фарход 16 августа 2015, 14:55

      Одни хромое

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      Рейтинг: +10

      Лесной Брат 16 августа 2015, 13:13

      о,Локо ничего так подборочка :) на замену Пейчиновича,Майкона и Шкулетича и норма :)

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      Рейтинг: +13

      2A 16 августа 2015, 13:08

      Годзюр.
      Кузяев.сименов.коморов
      ски.кудряшов.адилсон.моурисио.
      рыбус.мирзов.садаев.митришев
      4-4-2

      0
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      Рейтинг: +13

      2A 16 августа 2015, 13:02

      Не надо родолфу ставить лучше коморовского.
      Вообще состав должен быть таким-
      ......................г
      одзюр.........................
      .......сименов..........коморо
      вски.......кузяев.............
      .................кудряш.......
      ........моурисио....Иванов....
      ...........рыбус.......лебеден
      ко.........мирзов.............
      .......садаев.................
      ...........

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