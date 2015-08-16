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    Видеотрансляция матча «Манчестер Сити» - «Челси» - на «Бомбардире»

    «Манчестер Сити» и «Челси» считаются главными претендентами на титул в этом сезоне. Совсем недавно главный тренер «горожан» Мануэль Пеллегрини заявил, что будет считать провалом, если его команда второй год подряд не сможет победить в чемпионате. «Сити» с первого тура начал подтверждать свои чемпионские амбиции, без вариантов переиграв в гостях «Вест Бромвич», в то время, как «Челси» с трудом на своем поле удержал ничью с «Суонси», к тому же потерял основного голкипера Тибо Куртуа.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Челси". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 11:53
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