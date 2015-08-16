Галямин: « У меня нет слов, чтобы описать, чем в «Динамо» занимались два года»

Чемпион СССР и обладатель Кубка в составе ЦСКА, экс-игрок испанского «Эспаньола» и бывший спортивный директор «Динамо» Дмитрий Галямин рассказал, почему московское «Динамо» имеет огромные долги.

«Мне тяжело комментировать ситуацию с Дядюном. Мы брали Дядюна по согласованию с тогдашним главным тренером «Динамо» Даном Петреску. Нам срочно был нужен форвард, так как команду на старте чемпионата покинул Кокорин. С нашей точки зрения Дядюн был идеальным вариантом. Цифры комментировать не могу, так как не имел к ним отношения.

В клубе работали любители, не имеющие опыта в футболе. У меня нет слов, чтобы описать, как в «Динамо» отработали эти два года. Как итог — огромные долги.

Ситуация очень тяжелая: долги действительно многомиллионные. Без распродажи футболистов Динамо» из этой дыры не вылезет. Хорошо понимаю ситуацию, потому что в мою бытность на посту спортивного директора акционеры клуба попросили нас закрыть имевшийся дефицит в 20 миллионов евро. Поэтому мы брали малобюджетных футболистов — например, Касаева в аренду с правом выкупа. На рынке есть свободные игроки за небольшую цену, но этим нужно планомерно заниматься.

При правильной работе через год-два, может, и вылезут из этой ямы. Болельщикам можно только посочувствовать и пожелать терпения.

Многие нас критиковали, но трое футболистов, которые играют сейчас в основе, появились в команде в период нашей работы. Данилкина мы взяли бесплатно в последний выпускной год из «Химок», а Зобнина и Морозова я лично покупал за 1,5 миллиона рублей. Прошло два года - и благодаря стараниям Станислава Черчесова и Дмитрия Хохлова ребята доросли до основы. Вальбуэна — потрясающий футболист, но чтобы купить его, большого ума не нужно: были бы деньги.

Готов ли я стать антикризисным менеджером? Если пригласят — конечно. Но сомневаюсь, что там нуждаются в моих услугах. В целом положительно оценить свою работу не могу. Однако молодые игроки, которые пришли при мне, сейчас либо играют, либо стучатся в дверь основной команды «Динамо». Это и есть работа спортивного директора, и он в клубе нужен — не имеет значения, будет это Галямин или кто-то другой», - сказал Галямин.