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    Видеотрансляция матча «Кристал Пэлас» - «Арсенал» - на «Бомбардире»

    "Кристал Пэлас" и "Арсенал" по разному начали сезон. «Орлы» уверенно разобрались с крепким «Норвичем», а «канониры» опростоволосились в «родных стенах» с «Вест Хэмом». Перед началом каждого сезона говорится, что «Арсенал» способен вмешаться в борьбу за титул, но команду преследует нестабильность. Арсен Венгер заявил, что в команде разобрались в причинах поражения, но матч с «Кристалл Пэлас» легче точно не будет.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кристал Пэлас" - "Арсенал". Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 15:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 15:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      LugoChelsea 16 августа 2015, 11:54

      Бомбардир переделывает комменты , писал я совершенно другое , что за модеры...

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    • ...
      Рейтинг: +10

      LugoChelsea 16 августа 2015, 11:14

      а тут всё тухло , Соккер Тащит!

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