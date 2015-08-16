Видеотрансляция матча «Кристал Пэлас» - «Арсенал» - на «Бомбардире»

"Кристал Пэлас" и "Арсенал" по разному начали сезон. «Орлы» уверенно разобрались с крепким «Норвичем», а «канониры» опростоволосились в «родных стенах» с «Вест Хэмом». Перед началом каждого сезона говорится, что «Арсенал» способен вмешаться в борьбу за титул, но команду преследует нестабильность. Арсен Венгер заявил, что в команде разобрались в причинах поражения, но матч с «Кристалл Пэлас» легче точно не будет.

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Кристал Пэлас" - "Арсенал". Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 15:30, не пропустите!