Нету: «Мы были недостаточно хороши как команда»

Защитник "Зенита" Луиш Нету прокомментировал поражение своей команды в матче 5-го тура РФПЛ против "Краснодара" (0:2). По словам 27-летнего игрока сборной Португалии, его команда была недостаточно хороша, но ему и партнерам необходимо уже сконцентрироваться на следующем матче.

«Мы недостаточно хорошо играли как команда, к тому же пропустили первый гол из офсайда, что серьезно осложнило нам жизнь. Мы чересчур мельчили, не могли найти свободного пространства, у нас были проблемы с принятием решений. В сезоне бывают одна или две подобные игры. Надеемся, что больше такого не повторится. Сейчас мы уже ничего не можем поделать, и нам нужно сконцентрироваться на следующем матче в Казани. Думаю, что мы сможем улучшить нашу игру по сравнению с сегодняшним матчем.

В чемпионате России не бывает легких игр, но мы собираемся взять три очка. Нужно хорошенько поработать на тренировках и быть полностью сконцентрированными, потому что сегодня нам этой концентрации не хватало, что привело к двум пропущенным голам.

Уставшими мы не были. Как я сказал, такие матчи случаются, когда игроки ошибаются в передачах, и потом мы получаем контратаки. Нужно забыть сегодняшнюю игру.

С настроем у нас все в порядке. Мы выиграли Суперкубок и четыре игры подряд, так что сегодняшний матч – единичный случай. Мы – действующие чемпионы, у нас сильная команда, и мы должны доказать это в текущем сезоне. Я уверен, что дальше мы будем играть не так, как сегодня.

Зависит от того, как на это посмотреть. Если бы судья зафиксировал офсайд у Сигурдссона, то мы бы могли и не проиграть. В том моменте я тоже сыграл плохо, но это не отменяет самого факта. В матче с "Динамо" судья, например, мог не поставить пенальти и не удалить Губочана, и там тоже все могло получиться иначе. Все зависит от обстоятельств», -сказал Нету.