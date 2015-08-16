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    Рейнгольд: «Почему люди не хотят играть в «Динамо»?

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что руководству «Динамо» необходимо разобраться в причинах ухода из команды футболистов.

    «Руководству «Динамо» нужно задаться вопросом, почему футболисты, как ошарашенные бегут из клуба. Сейчас бежит Кокорин, До него Юсупов, Гранат. Ранее Кураньи, Нобоа. Были другие игроки. Значит, руководству нужно разобраться, в чем причина. Почему люди не хотят играть в «Динамо»? Ведь по деньгам клуб никому не уступает. И бегут люди сборной», - сказал Рейнгольд

    Источник: «Советский спорт»

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    16.08.2015 10:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 16 августа 2015, 10:49

      "По деньгам клуб никому не уступает"????)))..старческий маразм

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