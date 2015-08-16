Видеотрансляция матча «Динамо» - «Урал» - на «Бомбардире»

"Динамо" и "Урал" являются соседями по турнирной таблице. Обеим командам в начале чемпионата присуща нестабильность, при этом в матчах с участием москвичей и уральцев забивается довольно много голов. Достаточно сказать, что «Динамо» забивало и пропускало во всех четырех играх первенства, также не уходили с поля без забитого гола и подопечные Гончаренко, не пропустившие только от «Кубани».

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Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" -"Урал". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 17:00, не пропустите!