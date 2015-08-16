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    Бугаев: «У меня нет ответа, почему мы так сыграли»

    Защитник «Кубани» Роман Бугаев прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (0:1) в матче пятого тура чемпионата России.
    «У меня нет ответа, почему мы так сыграли, все настраивались на победу, тем более в этом сезоне мы пока еще ни разу не побеждали. Так получилось.
    Возможно, тут сыграла роль психология. На матч с «Краснодаром» мы были чрезмерно мотивированы. Выложились в дерби полностью, как эмоционально, так и физически. Хотя, у нас было время, чтобы восстановиться к этой встрече.
    В коллективе всё хорошо. Все слушают тренера и исполняют его указания. Все понимают, что он хочет от нас», - сказал Бугаев.

    Источник: Sportbox.ru

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    16.08.2015 09:28
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