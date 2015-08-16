Видеотрансляция матча «Локомотив» - «Терек» - на «Бомбардире»

"Локомотив" и "Терек" показывают в этом сезоне различные результаты, но однозначно говорить, что грозненцы уедут из Москвы ни с чем нельзя. Подопечные Рахимова не одержали в этом сезоне ни одной победы, но именно в единственном проигранном матче с «Зенитом» показали свою лучшую игру. Поражения «Спартака» и «Зенита» могут помочь закрепиться «железнодорожникам» на втором месте, но для этого подопечным Черевченко необходимо обыгрывать «Терек».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" -"Терек". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 13:30, не пропустите!