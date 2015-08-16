Пеллегрини:«Мы, как всегда, будем атаковать, а «Челси» - обороняться»

Главный тренер «Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 2-го тура АПЛ против «Челси». Встреча состоится в воскресенье, 16 августа.

«Не думаю, что матч получится открытым. В поединках с нами «Челси» никогда не играл в атаку. Синие большими силами обороняются, но очень опасны на контратаках. Мы, как всегда, будем атаковать. Не станем отказываться от привычного стиля, поскольку он приносит результат. Мы можем действовать и вторым номером, но нам не следует думать о том, как забить один гол и потом засушить игру. Считаю, тренеры не должны забывать и о многочисленных болельщиках. Я не сторонник того, чтобы при благоприятном счёте моя команда садилась в глубокую оборону до финального свистка»,- сказал Пеллегрини.