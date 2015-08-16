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    Пеллегрини:«Мы, как всегда, будем атаковать, а «Челси» - обороняться»

    Главный тренер «Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от матча 2-го тура АПЛ против «Челси». Встреча состоится в воскресенье, 16 августа.

    «Не думаю, что матч получится открытым. В поединках с нами «Челси» никогда не играл в атаку. Синие большими силами обороняются, но очень опасны на контратаках. Мы, как всегда, будем атаковать. Не станем отказываться от привычного стиля, поскольку он приносит результат. Мы можем действовать и вторым номером, но нам не следует думать о том, как забить один гол и потом засушить игру. Считаю, тренеры не должны забывать и о многочисленных болельщиках. Я не сторонник того, чтобы при благоприятном счёте моя команда садилась в глубокую оборону до финального свистка»,- сказал Пеллегрини.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 08:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      12Toti90 16 августа 2015, 10:07

      С такой тактикой вас и Цска обыграл))))

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 16 августа 2015, 08:53

      Вот после таких слов Челси бы им трёшечку втащил, ништяк было бы

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      Рейтинг: +10

      Zrdzeste > Alex2712 16 августа 2015, 10:03

      После таких слов нечего не измениться) как был автобус так он и останется

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      Рейтинг: +10

      NikitaZn 16 августа 2015, 08:35

      Челси затащит

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      Рейтинг: +11

      Omeristo 16 августа 2015, 08:16

      Самоуверенный парень

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