Игор Йовичевич: «Я руковожу командой и я виноват в поражении".

Наставник львовских «Карпат» Игор Йовичевич прокомментировал игру своей команды против киевского «Динамо». Встреча завершилась уверенной победой киевлян со счетом 3:0.

«Динамо» показало, что это команда для Лиги чемпионов. Для нас же такой уровень очень высокий. Перед матчем много работали над тактическими компонентами, но когда началась игра, вышло все по-другому, чувствовалась скованность и психологическое напряжение футболистов. «Динамо» наказало за грубые ошибки, которые допускали наши игроки. Знали, что «Динамо» играет первым номером и очень эффективно действует после потерь мяча на чужой половине поля. После перерыва мы больше контролировали мяч, команда психологически расслабилась, ведь терять уже было нечего.

Пытались находить моменты в атаке. Знали, что моменты будут, но нельзя делать сопернику такие подарки в центре поля. Мы по-разному готовимся к каждому поединку​. Понимали, что у «Динамо» есть определенные сценарии в атаке. Гусев, Ярмоленко выход на Мораеса. Гармаш в опорной зоне, Велозу делает длинные переводы... Сегодня же динамовцы все это делали намного быстрее, а мы в основном бегали без мяча. Это моя ошибка, я руковожу командой и я виноват в поражении. «Динамо» заслужено победило. Нам же нужно забыть эту игру, сделать выводы и готовиться к Кубку Украины» - сказал Йовичевич.