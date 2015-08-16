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    Моуринью: «Есть команды, неудачно выступающие по 15 лет, а тренеры у них не меняются»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал о трансферных планах клуба. Специалист отметил, после хорошей работы руководства клуба в предыдущие годы «аристократы» могут потратиться на одного-двух дорогостоящих футболистов.

    «Руководство клуба очень хорошо работало в предыдущие годы в плане получения доходов. Так что у «Челси» есть возможность и моральное право тратить большие деньги на трансферы. За Какута мы получили несколько миллионов евро, продажа Ромеу также пополнила казну. Мы зарабатываем миллион за миллионом. И это не говоря о таких проданных игроках, как Давид Луис и Филипе Луис. Если мы подпишем одного-двух новых игроков, то это будет здорово. Такое возможно. Трансферный рынок по-прежнему открыт, и вы в курсе, что нам нужен новый защитник.

    Удивлён ли я тем, что Пеллегрини сохранил пост наставника «Сити», несмотря на неудачный сезон? Есть другие команды, которые неудачно выступают 15 лет, а тренеры у них не меняются (очевидный намек на тренера "Арсенала" Арсена Венгера, - ред.)», - сказал Моуринью.

    Источник: Guardian.com

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    16.08.2015 07:17
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Бергкамп 16 августа 2015, 14:44

      Да хватит уже Жозе. Играй футбол или сиди во дворе с бабульками.

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      Рейтинг: +13

      2A 16 августа 2015, 12:35

      Правильно говорит жозе))
      Я вообще не понимаю руководства арсенала ,с 96 года арсен венгер у руля команды и что он выиграл за эти годы?))
      Если не ошибаюсь около 4-5 титулов)) одно чемпионство и несколько кубков- супер кубков Англии и все а в Европе вообще ноль результата)) и зачем его держат??
      А увольнять тренера после одного провального сезона вообще не правильно,ман сити год назад взял апл и это хорошая работа тренера ,ман сити щас хороший нападающий нужен и все .

      0
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      Рейтинг: +56

      bloodhound 16 августа 2015, 10:13

      тролль 80-го уровня))

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      Рейтинг: +11

      Archi1968 16 августа 2015, 10:01

      Камень в огород Венгера.
      Чем ответит Арсенал?

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      Рейтинг: +10

      BBK33 16 августа 2015, 09:48

      Молодчага! Онаниры, кстати, сейчас как раз на своем месте в таблице.

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      Рейтинг: +138

      Слуцкий 16 августа 2015, 09:03

      Это он на спартак намекает что наставник скомандой более 15 лет выступает неудачно и этот наставник-Федун

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      Рейтинг: +11

      Ftg 16 августа 2015, 08:54

      Маур любит пошутить!

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      Рейтинг: +10

      NikitaZn 16 августа 2015, 08:37

      Моуриньо красавчик)

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      Рейтинг: +164

      Maga Ingush 16 августа 2015, 07:43

      Прикол)))

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