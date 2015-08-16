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    «Ростов» брал в долг у своих сотрудников

    ФК «Ростов», чтобы расплатиться с игроками, занимал деньги под проценты у генерального директора, члена совета директоров, юриста, бухгалтера и сотрудника селекционного отдела. Реальный объем текущей задолженности, по информации источников в администрации и министерстве спорта Ростовской области, составляет 747,7 млн рублей по зарплатам, премиальным игрокам и сотрудникам, НДС, взносам в ПФР, ФСС и налогу на имущество.

    Погашение долгов по заработным выплатам сотрудникам и футболистам ФК «Ростов» осуществляется за счет новых кредитных обязательств. В распоряжении «Известий» оказались данные по кредиторам, которым должен клуб. Самым невероятным является то, что среди них есть не только юридические, но и физические лица... из числа сотрудников клуба. Это следующие работники ФК «Ростов»:
    1. Юрист ФК «Ростов» Дорофеев Юрий Николаевич (договор 12-процентного займа от 20.04.2015 г.) — 21,1 млн рублей;
    2. Главбух ФК «Ростов» Жерневская Светлана Алексеевна (договор 20-процентного займа $120 тыс. б/н от 03.12.2014 г.) — 6,43 млн рублей;
    3. Генеральный директор ФК «Ростов» Лопатин Олег Николаевич — 7 млн рублей
    4. Сотрудник селекционного отдела ФК «Ростов» Рыскин А.А. (договор 10-процентного займа б/н от 06.08.2014 г.) — 9 млн рублей;
    5. Член совета директоров Узденов Али Мусаевич (договор 5-процентного займа от 02.09.2011 г.) — 8,7 млн рублей.

    По мнению источников в РФС и правоохранительных органах Ростовской области, именно из-за подобных задолженностей «Ростов» уже не в первый раз имеет проблемы с лицензированием

    Источник: Известия

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    16.08.2015 06:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 августа 2015, 18:56

      А г.Узденов(Член совета директоров) мог бы и помочь команде...Он скупил половину предприятий Ростовской области +"Башнефть"(его сеть на юге России)... В принципе он будет побогаче Галицкого...Но увы ...Ростовский футбол пока не в сравнении с краснодарским(СКА практически уже нет, на ФК "Ростов" тоже еле наскребуют )...Обидно ...

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      Рейтинг: +22

      gnedenkov 16 августа 2015, 12:41

      А они брали в займы у игроков, которым должен клуб)))))))))))))

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 16 августа 2015, 11:59

      Другое интересно, а откуда такие деньги у главбухов и юристов??? Когда команда в дне полном????

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 16 августа 2015, 11:04

      Одно не пойму зачем подписывать игроков дорогих и платить им зарплаты такие, если заранее известно что платить не смогут им

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      Рейтинг: +966

      Харченко 16 августа 2015, 10:24

      Мутняк.

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