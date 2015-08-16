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    УЕФА просит ФИФА провести расследование относительно появления досье на Платини

    Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино обратился к своему коллеге в ФИФА Жерому Вальке с просьбой провести расследование появления критического досье на президента УЕФА Мишеля Платини. Документ, распространенный из штаб-квартиры ФИФА, был разослан различным изданиям с запросом о публикации и призван очернить имя француза, поставив под сомнение его соответствие роли главы Международной федерации футбола, причем, его автор не был указан.

    На данный момент в ФИФА отказываются комментировать ситуацию . Напомним, Платини намерен участвовать в выборах президента ФИФА. Француз заручился поддержкой четырех из шести мировых конфедераций.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 06:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      khadzhi76 16 августа 2015, 18:28

      Если он пройдет, то не видать России ЧМ 2018

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 16 августа 2015, 13:36

      Во всём американцы и их "старшие братья" англичане виноваты. Англосаксы везде свою рябую ро..лицо суют. Враги человечества. давно нужно было к ним спецсредства применить, причём ими любимые. Да, да. Это те, которые они в Японии в августе 1945 года применяли!

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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 16 августа 2015, 11:53

      Платини - пройдоха тот еще, никаких порочащих документов давно уже не нужно, чтобы это понять. Но его поддерживают из Вашингтона, а значит он скорее всего пройдет.

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      Рейтинг: +2606

      Freyk 16 августа 2015, 11:45

      Эти двое весь футбол в своих руках держали, а в итоге из-за власти перегрызлись, и сейчас кажись оба уйдут)

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      Рейтинг: +11

      Ftg 16 августа 2015, 08:59

      Я кажется знаю кто автор досье :) Но если спросить у Блаттера то они с братом опять заплачут :)

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      Рейтинг: +36

      FC LD 16 августа 2015, 08:15

      Легушатника в топку!

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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 16 августа 2015, 08:00

      Платини заслужил сесть в тюрьму! Самый коррумпированный чиновник от спорта!

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > Pravdin_V 16 августа 2015, 08:04

      Их основную массу смело сажать можно, Платини подлец завалил Батлера, забыл добро, его Батлер всегда поддерживал и продвигал

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 августа 2015, 07:58

      Европа это грязь, поливают там друг друга, вонь по всему миру идет. Платини чистый европеец, соответственно ничего чистого, доброго в нем нет, ни хуже не лучше других европейцев.

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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу > Димон Алма-Ата 16 августа 2015, 10:30

      Ты со своего аула хоть выезжал?

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата > gооdbуegооdbоу 16 августа 2015, 10:59

      Давно выехал, жаль ты так там и остался

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