УЕФА просит ФИФА провести расследование относительно появления досье на Платини

Генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино обратился к своему коллеге в ФИФА Жерому Вальке с просьбой провести расследование появления критического досье на президента УЕФА Мишеля Платини. Документ, распространенный из штаб-квартиры ФИФА, был разослан различным изданиям с запросом о публикации и призван очернить имя француза, поставив под сомнение его соответствие роли главы Международной федерации футбола, причем, его автор не был указан.

На данный момент в ФИФА отказываются комментировать ситуацию . Напомним, Платини намерен участвовать в выборах президента ФИФА. Француз заручился поддержкой четырех из шести мировых конфедераций.