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    Ринат Билялетдинов: «Тянуть время – слабость Благо. Приношу за него извинения»

    Главный тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов прокомментировал встречу своей команды с «Кубанью». Также специалист выразил надежду на то, что казанцам удастся пробиться в групповой турнир Лиги Европы.

    «Почему Благо Георгиев сегодня так откровенно тянул время? У Благо это составляющая его игры. Он так видит моменты. Приношу за него извинения – это слабость игрока, которая раздражает соперника. Мы его к этому не подталкиваем.

    А Лига Европы – это отдельный турнир, где результат довлеет. Там отвлекаешься от турнирной таблицы. Надеюсь, 20-го числа ребята не допустят никаких вольностей, как и позже в ответном матче. Хочется пробиться в группу.

    Конечно, после победы на душе стало легче. Нет слабых соперников. Только покажется, что недооценишь противника, как этого тебе не простят. Тот же матч с "Амкаром" оставил не самый приятный осадок», - сказал Билялетдинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.08.2015 06:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      2A 16 августа 2015, 12:27

      Благо очень умный игрок,

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