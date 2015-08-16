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    Бальде намерен покинуть «Кубань»

    Форвард «Кубани» Ибрахима Бальде известил руководство клуба о желании покинуть краснодарскую команду до конца летнего трансферного окна. Главный тренер команды Дмитрий Хохлов оказался недоволен отношением игрока к делу, так и не выпустив его на поле в игре с «Рубином» (0:1).
    .
    «Хохлов был крайне недоволен безразличием Бальде в эпизоде с пропущенным голом от "Краснодара". Кроме того, за те считаные минуты, что футболист провел на поле, он умудрился привести на ровном месте два штрафных и сорвал контратаку своей же команды «3 в 2». По мнению главного тренера, игрок, выходящий на замену в концовке игры, не имеет права так играть. По мнению Хохлова, Бальде утратил свои бойцовские качества, боится идти встык с соперником, избегает единоборств", - рассказал источник в краснодарском клубе..

    Дмитрий Хохлов окончательно решил, что Бальде более не будет попадать в заявку на матч. При этом стоит напомнить, что сам футболист давно хочет покинуть клуб, с которым у сенегальца контракт истекает только по окончании этого сезона. В начале августа 26-летний форвард дал интервью одному из сенегальских изданий, где заявил, что хочет покинуть «Кубань», но его не отпускают. Также Бальде сказал, что его агент ведет переговоры с ЦСКА и «Анжи».

    Источник: Известия

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    16.08.2015 06:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 16 августа 2015, 15:33

      Жаль. А ведь был шикарный боец. Травма окончательно надломила психологически. Если уйдёт, успеха парню!

      0
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      Рейтинг: +11

      Aleks KS 16 августа 2015, 14:01

      Может в КС?

      0
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      Рейтинг: +10

      REALl_KGZ 16 августа 2015, 13:09

      Угуууу

      0
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 16 августа 2015, 10:01

      Днепру как-раз нападающий нужен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК > VityOk(Dynamo Kyiv) 16 августа 2015, 11:52

      ДНЕПРУ уже ниче не поможет

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 августа 2015, 09:02

      по ходу Кубань и Анжи первые кандидаты на вылет

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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 16 августа 2015, 07:36

      Сколько уже в РФПЛ было таких игроков, которые "утратили свои бойцовские качества", а как только переходят в другой чемпионат, оказывается что с игроком-то все в порядке...

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      Рейтинг: +77

      dguda > Foxitkuban 16 августа 2015, 08:22

      Там наверно всё сложнее, чем нам кажется.

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