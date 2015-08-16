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    Блаттер: «Платини грозил мне тюрьмой»

    Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер рассказал об инциденте, который имел место в день выборов главы этой организации 29 мая.

    «Платини обедал за одним столом с моим братом, и прямо сказал ему: «Зепп должен уйти до выборов, иначе его ждет тюрьма», - поведал Боаттер.

    По словам очевидцев, брат Блаттера Питер даже заплакал после разговора с Платини. Сам француз эту информацию никак не прокомментировал, а близкий к УЕФА источник назвал всю историю выдумкой, цель которой – отвлечь внимание от коррупционного скандала в ФИФА.

    Напомним, что 29 мая Зепп Блаттер был в очередной раз избран главой ФИФА, но через несколько дней подал в отставку.

    Источник: Eurosport.ru

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    16.08.2015 01:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Ftg 16 августа 2015, 08:56

      Пусть Блаттер когда заплачет фото выложит в сеть это будет круто :) Платини!Зачем ты довел до слез честного парня?! :)

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      Рейтинг: +11

      Ftg 16 августа 2015, 08:52

      Плачущие братья Блаттеры это будет посильнее Фауста Гёте! :)

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 16 августа 2015, 01:50

      зепп тебя не то чтоб в тюрьму тебя к верху ногами нужно вешать коррупционер долбаный

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      Рейтинг: +24

      tims > Romeo SL 16 августа 2015, 02:54

      Это тебе надо оторвать твою дурную башку. Что Блаттер коррупционер это тебе твои американские хозяева сказали? Для которых Зепп одним из главных врагов стал ещё лет 25 назад, когда благодаря ему советская сборная выиграла важнейший матч в баскетбол с перевесом в 1 очко. А вот Платини, похоже, скурвился. Очень часто он в последние годы поёт с американского голоса. Видать, понравилось получать немалые суммы "зелени". Так что, не воняй тут, убогий...

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      Рейтинг: +11

      barsazur > tims 16 августа 2015, 06:38

      в точку

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      Рейтинг: +13

      scooter67 > Romeo SL 16 августа 2015, 07:06

      Да все они, эти чинуши, одним салом мазаны. Вся система прогнившая насквозь, если и найдется из них случайно кто-нибудь честный, то только в силу своих личных моральных принципов. А система поддерживает воровство, и это не только в футболе, но и повсюду, и в любой стране мира. Меньше всего на свете можно доверять чиновникам и политикам.

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