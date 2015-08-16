Блаттер: «Платини грозил мне тюрьмой»

Исполняющий обязанности президента ФИФА Зепп Блаттер рассказал об инциденте, который имел место в день выборов главы этой организации 29 мая.

«Платини обедал за одним столом с моим братом, и прямо сказал ему: «Зепп должен уйти до выборов, иначе его ждет тюрьма», - поведал Боаттер.

По словам очевидцев, брат Блаттера Питер даже заплакал после разговора с Платини. Сам француз эту информацию никак не прокомментировал, а близкий к УЕФА источник назвал всю историю выдумкой, цель которой – отвлечь внимание от коррупционного скандала в ФИФА.

Напомним, что 29 мая Зепп Блаттер был в очередной раз избран главой ФИФА, но через несколько дней подал в отставку.