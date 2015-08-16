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    Аршавин: «Взаимопонимание с одноклубниками придет только с игровой практикой»

    Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин пообщался с журналистами после поражения от «Рубина» (0:1) в матче пятого тура РФПЛ. Футболист отметил недостаток взаимопонимания с партнерами и медленный переход команды из обороны в атаку.

    «Видимо, нам легче играть с командами, которые доминируют, то есть играть на контратаках. Сегодняшняя игра с «Рубином» была похожа на матч с «Уралом», мы очень медленно переходили из обороны в атаку, следовательно, соперник успевал переместиться в свои зоны, практически не давая нам создавать моменты. Хотя в первом тайме у нас были все-таки моменты, но Сергей Рыжиков сыграл здорово», - говорит Аршавин.

    «Мы же допускали ошибки. Если бы не наш вратарь Саша Беленов, счет мог быть крупнее. У меня еще есть недопонимание с одноклубниками на поле, но понимание придет только с игровым временем. Я тоже думал, что во втором тайме мы будем атаковать более напористо, но, к сожалению, мы устали и не смогли организовать навал», - отметил полузащитник.

    Также Аршавин прокомментировал свое повреждение.

    «Я успел получить второе повреждение, но мне сделали укол. В игре я не чувствовал дискомфорт. Единственное - боюсь, как будет чувствовать нога после укола».

    Источник: Р-Спорт

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    16.08.2015 01:24
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      drozdovik 16 августа 2015, 10:33

      Аршавин уже не тот....

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    • ...
      Рейтинг: +10

      12Toti90 16 августа 2015, 10:11

      На чем сидит?

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 16 августа 2015, 03:56

      круто

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