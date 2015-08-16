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    Динияр Билялетдинов: «Мы играли за клуб, за тренера, за свое имя, за свои семьи»

    Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов дал интервью после победного матча с «Кубанью» (0:1), который состоялся в рамках пятого тура РФПЛ. По мнению футболиста, «Рубин» мог выиграть с более крупным счетом.

    «Сегодня мы играли за всё: за клуб, за тренера, за свое имя, за свои семьи. У нас много чего упущено, но главное - не паниковать и повернуть удачу лицом к себе. У нас была неудачная серия в чемпионате. Надеюсь, что эта победа поможет психологически повернуть нашу команду в другое русло. Сегодня мы могли забить «Кубани» не один мяч, но были какие-то проблемы с реализацией», - прокомментировал Билялетдинов.

    Кроме того, проблемами казанцев в этом матче полузащитник назвал недостаток хладнокровия и жару.

    «Нам надо было распоряжаться своими моментами хладнокровно, и тогда счет мог быть крупнее. Очень душно было в Краснодаре играть, условия не самые футбольные. До матча мы не выходили из отеля, было очень жарко. Нужно было сэкономить силы на этот вечерний матч».

    Источник: Р-Спорт

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    16.08.2015 01:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 16 августа 2015, 08:27

      В прошлом сезоне тоже начинали плохо , надо начинать играть.

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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 16 августа 2015, 05:57

      Начало положено

      0
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 16 августа 2015, 05:24

      Биля несет какую то хрень как обычно... в пустые ворота не попал... Бился он за "семью" и за "имя"....

      3 раза повезло в первом тайме :)

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