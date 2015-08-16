Динияр Билялетдинов: «Мы играли за клуб, за тренера, за свое имя, за свои семьи»

Полузащитник «Рубина» Динияр Билялетдинов дал интервью после победного матча с «Кубанью» (0:1), который состоялся в рамках пятого тура РФПЛ. По мнению футболиста, «Рубин» мог выиграть с более крупным счетом.

«Сегодня мы играли за всё: за клуб, за тренера, за свое имя, за свои семьи. У нас много чего упущено, но главное - не паниковать и повернуть удачу лицом к себе. У нас была неудачная серия в чемпионате. Надеюсь, что эта победа поможет психологически повернуть нашу команду в другое русло. Сегодня мы могли забить «Кубани» не один мяч, но были какие-то проблемы с реализацией», - прокомментировал Билялетдинов.

Кроме того, проблемами казанцев в этом матче полузащитник назвал недостаток хладнокровия и жару.

«Нам надо было распоряжаться своими моментами хладнокровно, и тогда счет мог быть крупнее. Очень душно было в Краснодаре играть, условия не самые футбольные. До матча мы не выходили из отеля, было очень жарко. Нужно было сэкономить силы на этот вечерний матч».