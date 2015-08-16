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    Вальбуэна: «Я уже адаптировался»

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна после победного матча против «Генгама» (0:1) поделился впечатлениями от своего дебюта. Футболист перешел в «Лион» из московского «Динамо» несколько дней назад, и сегодняшняя игра была для него первой в новом клубе.

    «У «Лиона» большие амбиции, и я рад, что оказался здесь. Я уже адаптировался к команде. Сегодня было непросто, но мы проявили характер. Не скажу, что «Лион» показал идеальный футбол, но силу воли мы абсолютно точно проявили», - говорит Вальбуэна.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.08.2015 00:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 16 августа 2015, 03:57

      круто!

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      Рейтинг: +13

      2A 16 августа 2015, 01:20

      А динамо на глазах разваливается )))
      Теперь на очереди джуджак и бютнер как я понимаю один в трабзонспор а другой в эвертон.удачи им в новых клубах.
      А у динамо составчмк такой -
      Габулов.шунин.
      .губочан.козл
      ов.морозов.дьяков.(самба- дуглас- скорее уйдут)
      Ванкер.денисов.соснин.ж
      ирков.зобнин.ионов.какорин.а кто еще остался не знаю))
      Но состав как и у урала.терека и Кубани у них)) .

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      Рейтинг: +13

      2A 16 августа 2015, 01:12

      Еще бы не адаптировался бы, так все игроки знакомы и с многими играл в марселе и в сборной, да и чемпионат свой родной всего лишь год назад ушел)))
      Дурак ты вальбуэна, надо было когда брали в барсу идти или в тоттенхем, нюкасл.интер.ведь тобой они когда та интересовались

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