Вальбуэна: «Я уже адаптировался»

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна после победного матча против «Генгама» (0:1) поделился впечатлениями от своего дебюта. Футболист перешел в «Лион» из московского «Динамо» несколько дней назад, и сегодняшняя игра была для него первой в новом клубе.

«У «Лиона» большие амбиции, и я рад, что оказался здесь. Я уже адаптировался к команде. Сегодня было непросто, но мы проявили характер. Не скажу, что «Лион» показал идеальный футбол, но силу воли мы абсолютно точно проявили», - говорит Вальбуэна.