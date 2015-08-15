Хохлов: «Совсем по-другому планировали играть»

Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов выразил удивление действиями своих подопечных в матче пятого тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

«Нет объяснения некоторым действиям, которые мы предпринимали. Договаривались совсем о другом, совсем по-другому планировали играть. Некоторые действия меня поразили и удивили. «Рубин» играл, как мы и ожидали, а вот наши действия были не те. Будем разбирать игру, будем смотреть», — говорит Хохлов.