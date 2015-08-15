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    Хохлов: «Совсем по-другому планировали играть»

    Главный тренер «Кубани» Дмитрий Хохлов выразил удивление действиями своих подопечных в матче пятого тура РФПЛ против «Рубина» (0:1).

    «Нет объяснения некоторым действиям, которые мы предпринимали. Договаривались совсем о другом, совсем по-другому планировали играть. Некоторые действия меня поразили и удивили. «Рубин» играл, как мы и ожидали, а вот наши действия были не те. Будем разбирать игру, будем смотреть», — говорит Хохлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2015 23:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 16 августа 2015, 07:34

      Рыба гниет с головы.
      Нормального руководства у клуба нет, а отсюда и проблемы. Нет уверенности, стабильности, усиления состава и т.д.
      Когда в клубе были Ткачев и Мкртчан - было гораздо лучше.

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      Рейтинг: +8

      Dimasko_Kras > Foxitkuban 16 августа 2015, 07:43

      Да к сожалению так и есть, мне кажется вообще бороться.за выживание будут в этом сезоне!(((

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 августа 2015, 06:14

      Печально... Если так дальше пойдёт, то ...................

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