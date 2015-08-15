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    Ринат Билялетдинов: «Выиграли за счёт характера и самоотдачи»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов после победного матча против «Кубани» (0:1) в рамках пятого тура чемпионата России сказал, что его команда взяла три очка благодаря самоотдаче.

    «Включили волевые качества. Спорное мнение, но мы считаем, что могли и не проиграть в тех четырёх матчах чемпионата России, которые завершились нашими поражениями. Ребята не то чтобы растерялись… Опешили! Было видно, что есть дополнительное нервное напряжение. Всё идёт от нервозности, не от неумения. Это мастерство — совладать с нервами. Выиграли за счёт характера и самоотдачи. Перетерпели. «Кубань» нас прессовала очень прилично», - сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.08.2015 23:44
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