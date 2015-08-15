«Ювентус» нацелился на Снейдера

"Ювентус" заинтересован в подписании голландского полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера.

Снейдер рассматривается туринцами в качестве усиления на позицию атакующего полузащитника. С этой целью клуб пытались приобрести Юлиана Дракслера, Марио Гетце и Кристиана Эриксена, однако по разным причинам сделать этого не удалось.

Срок действия договора Снейдера с турецким клубом истекает через год, и это обстоятельство итальянцы хотят использовать во время переговоров.