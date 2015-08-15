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    «Ювентус» нацелился на Снейдера

    "Ювентус" заинтересован в подписании голландского полузащитника «Галатасарая» Уэсли Снейдера.

    Снейдер рассматривается туринцами в качестве усиления на позицию атакующего полузащитника. С этой целью клуб пытались приобрести Юлиана Дракслера, Марио Гетце и Кристиана Эриксена, однако по разным причинам сделать этого не удалось.

    Срок действия договора Снейдера с турецким клубом истекает через год, и это обстоятельство итальянцы хотят использовать во время переговоров.

    Источник: Football Italia

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    15.08.2015 22:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16

      Jinko 15 августа 2015, 23:00

      А варианты всё "лучше и лучше".Далее кто будет?Монтоливо или Мунтари может вернём в Европу?Не в обиду болельщикам Милана)

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      Рейтинг: +293

      1897 > Jinko 16 августа 2015, 02:35

      Мунтари реальный вариант.Маротта закрывает позицию травмированного Хедиры Витселем или Маскерано,под-нападающими берет Дракслера или Гетце,а в конце августа добро пожаловать Снейдер и Мунтари))))

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