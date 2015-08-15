Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ребров повторил достижение Лобановского

    Разгромив в пятом туре чемпионата Украины львовские «Карпаты» (3:0), киевское «Динамо» под руководством главного тренера Сергея Реброва повторило свой рекорд на внутренней арене, поставленный еще при Валерии Лобановском.

    Достижение заключается в 33-х матчах без поражений подряд. На данный момент «Динамо» имеет 27 побед и шесть ничьих в 33-х последних матчах УПЛ при разнице мячей 77:13. Последнее на сегодняшний день поражение динамовцев датировано апрелем прошлого года, когда они уступили донецкому «Металлургу».

    Источник: ФК «Динамо» Киев

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 16 августа 2015, 00:14

      Рівень!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      вася111 > SD-Podonok 16 августа 2015, 05:08

      Одна разница в рівне! -
      Лобановский не проигрывал Спартаку, Динамо Тб, Зениту.
      Ребров Говерле, Волыни, Ворксле

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      successful > вася111 16 августа 2015, 06:44

      У тебя что-то с историей или памятью плохо))) киевское Динамо ПРОИГРЫВАЛО Спартаку. Посмотри Чемпионат СССР 1989 года, когда Спартак стал чемпионом, обыграв Динамо со счётом 2:1

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      вася111 > successful 16 августа 2015, 14:12

      Когда киевляне Лобановского беспроигрышную серию выдали, в 1989?
      Валерий Васильевич обыгрывал Баварию, Атлетико, Голландию (Гуллит, Ван Бастен), Аргентину (тогда чемпионов мира с Марадоной), Италию (с Виалли) и ещё многих других в блестящем стиле.
      Серёжа Ребров с Суркисом (с кучей бабок) кому не проигрывали? Стали и Александрии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      вася111 > successful 16 августа 2015, 14:33

      Спартак предал Николая Петровича и Константина Ивановича.
      Поэтому никак из дерьма выбраться не может.
      В своё время Динамо Москва предало Льва Ивановича и опустилась на 40 лет в середнячки.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11