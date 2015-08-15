Ребров повторил достижение Лобановского

Разгромив в пятом туре чемпионата Украины львовские «Карпаты» (3:0), киевское «Динамо» под руководством главного тренера Сергея Реброва повторило свой рекорд на внутренней арене, поставленный еще при Валерии Лобановском.

Достижение заключается в 33-х матчах без поражений подряд. На данный момент «Динамо» имеет 27 побед и шесть ничьих в 33-х последних матчах УПЛ при разнице мячей 77:13. Последнее на сегодняшний день поражение динамовцев датировано апрелем прошлого года, когда они уступили донецкому «Металлургу».