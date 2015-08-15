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    Роббен: «Скучаю по Рибери»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сказал, что ему не хватает своего партнера по средней линии Франка Рибери.

    «Для Франка это тяжелая ситуация, особенно с точки зрения психологии. Мы всеми способами поддерживаем его и надеемся, что скоро он вернется на поле. Если честно, то я скучаю по нему. Нам редко случается играть вместе: то я травмирован, то он», - посетовал Роббен.

    Рибери сейчас продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, и в конце лета его ожидают очередные медицинские тесты.

    Источник: Goal.com

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    15.08.2015 22:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Ftg 16 августа 2015, 08:58

      Разлучили пацанов :) Но ничего скоро наверное будут вместе :)

      0
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      Рейтинг: +15

      h666d- 15 августа 2015, 22:25

      опять гомосятина какая-то(

      0
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      Рейтинг: +44

      invite yupi > h666d- 16 августа 2015, 10:10

      когда эти оба гомосека в отличной форме, тогда барса 7-0 сосет и ваще все у них сосут))

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      Рейтинг: -186

      Protosser > invite yupi 17 августа 2015, 17:51

      Твои фантазии, которые ты тут изложил - это тоже гомосятина)

      -1
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