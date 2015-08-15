Роббен: «Скучаю по Рибери»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен сказал, что ему не хватает своего партнера по средней линии Франка Рибери.

«Для Франка это тяжелая ситуация, особенно с точки зрения психологии. Мы всеми способами поддерживаем его и надеемся, что скоро он вернется на поле. Если честно, то я скучаю по нему. Нам редко случается играть вместе: то я травмирован, то он», - посетовал Роббен.

Рибери сейчас продолжает восстанавливаться после травмы лодыжки, и в конце лета его ожидают очередные медицинские тесты.