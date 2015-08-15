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    УПЛ. «Динамо» разгромило «Карпаты»

    В пятом туре чемпионата Украины киевское «Динамо» принимало львовские «Карпаты». Киевляне отправили в ворота гостей три безответных мяча.

    Счет на 22-ой минуте открыл Велозу, а во втором тайме все вопросы о победителе сняли Ярмоленко и Мораес. Таким образом, «Динамо» упрочило свое лидерство в чемпионате благодаря вчерашнему поражению «Шахтера», а «Карпаты» по-прежнему находятся на третьей позиции, но опередить в этом туре может «Заря».

    Чемпионат Украины. УПЛ. 5-й тур.

    «Динамо» (Киев) – «Карпаты» (Львов) 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Велозу, 22; 2:0 – Ярмоленко; 3:0 – Мораес, 72.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 21:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 16 августа 2015, 09:59

      Сильный футбол получился.Видно что Ярмоле уже скучно в ДК.

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 16 августа 2015, 00:16

      Динамо вперше за сезон зіграли справді якісно. Карпатам ще потрібно награватись)

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 15 августа 2015, 23:35

      Слезы и любовь под автоматами.....

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 16 августа 2015, 00:03

      Боль и пропаганда в ватном мозгу...

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