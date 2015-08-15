Бундеслига. В битве «Боруссий» крупно побеждает Дортмунд

БОРУССИЯ ПРЕКРАСНА КАК РАНЬШЕ!!!
В первом туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Начало разгрому положили Ройс и Обамеянг, а продолжил их дело Генрих Мхитарян, сделавший дубль.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур.
Боруссия (Дортмунд) – Боруссия (Менхенгладбах) 4:0 (3:0) Текстовый онлайн матча
Боруссия (Дортмунд): Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастопулос, Хуммельс, Гюндоган, Кагава (Бендер, 85), Мхитарян, Вайгль, Обамеянг (Рамос, 77), Ройс (Кампль, 78).
Боруссия (Менхенгладбах): Зоммер, Янчке, Кристенсен, Вендт, Джонсон, Шульц, Траоре (Херманн, 65), Штиндль, Джака (Дахуд, 79), Раффаэл, Дрмич (Азар, 67).
Голы: 1:0 – Ройс, 15; 2:0 – Обамеянг, 21; 3:0 – Мхитарян, 33; 4:0 – Мхитарян, 50.
Предупреждения: Джака, 34
Судья: Тобиас Штилер