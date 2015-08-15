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    Бундеслига. В битве «Боруссий» крупно побеждает Дортмунд

    В первом туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» разгромила «Боруссию» из Менхенгладбаха.

    Начало разгрому положили Ройс и Обамеянг, а продолжил их дело Генрих Мхитарян, сделавший дубль.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур.

    Боруссия (Дортмунд) – Боруссия (Менхенгладбах) 4:0 (3:0) Текстовый онлайн матча

    Боруссия (Дортмунд): Бюрки, Пищек, Шмельцер, Папастопулос, Хуммельс, Гюндоган, Кагава (Бендер, 85), Мхитарян, Вайгль, Обамеянг (Рамос, 77), Ройс (Кампль, 78).

    Боруссия (Менхенгладбах): Зоммер, Янчке, Кристенсен, Вендт, Джонсон, Шульц, Траоре (Херманн, 65), Штиндль, Джака (Дахуд, 79), Раффаэл, Дрмич (Азар, 67).

    Голы: 1:0 – Ройс, 15; 2:0 – Обамеянг, 21; 3:0 – Мхитарян, 33; 4:0 – Мхитарян, 50.

    Предупреждения: Джака, 34

    Судья: Тобиас Штилер

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 21:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +34

      spartak_oren_56 17 августа 2015, 01:49

      БОРУССИЯ ПРЕКРАСНА КАК РАНЬШЕ!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      Ftg 16 августа 2015, 08:45

      Ждём продолжения!

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      Рейтинг: +20

      REKORDMEISTER 16 августа 2015, 02:36

      poxodu dortmund bombit budet v etom godu

      0
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      Рейтинг: +677

      The_BESTolo4b 15 августа 2015, 23:19

      посоны чето тишина у вас. даже как то жаль бомбардир

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      Рейтинг: +16

      klalya > The_BESTolo4b 16 августа 2015, 05:52

      А разве соккер фукнционирует до сих пор? Я даж как-то не проверил, лол

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      Рейтинг: +14

      Nanonoko 15 августа 2015, 22:00

      ну за такой дортмунд не стыдно!!!Тухель давай!!!у игроков глаза горят!!команда просто без остановски играет вперед!БРАВО

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      Рейтинг: +21

      Sokrates10 15 августа 2015, 21:31

      Дортмунд легко выиграл у сильной команды и главное все сыграли хорошо.Но все же выделю Мхитаряна,которого можно было бы поздравить хет- триком,но судьи баварские один не засчитали.

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