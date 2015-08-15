Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сигурдссон: «Дзюба крупный форвард»

    Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон прокомментировал гостевую победу со счётом 0:2 над «Зенитом» в матче 5-го тура РФПЛ.

    «Мы здорово сыграли! Возможно, показали на «Петровском» чуть более оборонительный футбол, чем обычно. Это помогло добиться результата. Конечно, я очень счастлив, что забил «Зениту». Мои голы вообще большая редкость. Был ли офсайд? Я не видел эпизода полностью, так что трудно судить», - говорит Сигурдссон.

    Рассказал футболист и о своих действиях в защите.

    «Было ли сегодня несложно играть против Дзюбы? Наверное, да. Мы с Андреасом Гранквистом хорошо помогали друг другу в сдерживании центрфорварда «Зенита». Дзюба – хороший игрок, очень сильный физически, но я люблю действовать против него. Он крупный форвард, но не так много играет в пас. Так же было и сегодня».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 августа 2015, 08:58

      Он дуб а не крупный форвард какой он форвард игрочишко дерево буратино в маске

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 15 августа 2015, 21:22

      Маска не помогла играчишке! А тренеришке помешал лимит и плохое судейство! Плохим танцорам барабаны мешают!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 августа 2015, 20:39

      Дерево одним словом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11