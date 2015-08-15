Сигурдссон: «Дзюба крупный форвард»

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон прокомментировал гостевую победу со счётом 0:2 над «Зенитом» в матче 5-го тура РФПЛ.

«Мы здорово сыграли! Возможно, показали на «Петровском» чуть более оборонительный футбол, чем обычно. Это помогло добиться результата. Конечно, я очень счастлив, что забил «Зениту». Мои голы вообще большая редкость. Был ли офсайд? Я не видел эпизода полностью, так что трудно судить», - говорит Сигурдссон.

Рассказал футболист и о своих действиях в защите.

«Было ли сегодня несложно играть против Дзюбы? Наверное, да. Мы с Андреасом Гранквистом хорошо помогали друг другу в сдерживании центрфорварда «Зенита». Дзюба – хороший игрок, очень сильный физически, но я люблю действовать против него. Он крупный форвард, но не так много играет в пас. Так же было и сегодня».