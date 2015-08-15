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    Гарсия: «Мы могли бегать целый день, но так и не забить»

    Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия после домашнего поражения от «Краснодара» (0:2) в рамках пятого тура РФПЛ сказал, что его команда было не в форме.

    «У команды, в принципе, ничего не получилось. Мы старались провести хороший матч, но не вышло. Теперь нужно забыть эту игру. Будем усердно работать, чтобы подготовиться к следующей встрече, с «Рубином», - говорит футболист.

    «Обычно во втором тайме дома нам удаётся создать много моментов и забить, но тут нам просто не повезло. Второй гол получился переломным? Сегодня команда была не в форме. Второй гол стал решающим, но сегодня был не наш день. Мы могли бегать целый день, но так и не забить».

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.08.2015 20:29
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