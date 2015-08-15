Быстров: «Достаточно оступались, приперло уже»

Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров после победного для «быков» матча с «Зенитом» (0:2) в рамках пятого тура Премьер-лиги сказал, что надо еще ужесточить лимит на легионеров.

– Все выложились и не дали «Зениту» создать ни одного стопроцентного момента. Поэтому и победили. Да мы и так наоступались достаточно на старте, приперло уже!

- Для вас сегодня был принципиальный матч?

– Всегда приятно выигрывать. Какая разница у «Зенита» или у другого клуба?

- Вы вспоминали слова Халка про гнилые яблоки перед матчем?

– Да ничего я не вспоминал. Это не мое дело про кого-то там говорить!

- Вы за лимит?

– Нет, он мне не нравится. Хочу 10+1!

- Вы серьезно?

– Да. 10 русских и один иностранец.