Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Быстров: «Достаточно оступались, приперло уже»

    Полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров после победного для «быков» матча с «Зенитом» (0:2) в рамках пятого тура Премьер-лиги сказал, что надо еще ужесточить лимит на легионеров.

    – Все выложились и не дали «Зениту» создать ни одного стопроцентного момента. Поэтому и победили. Да мы и так наоступались достаточно на старте, приперло уже!

    - Для вас сегодня был принципиальный матч?

    – Всегда приятно выигрывать. Какая разница у «Зенита» или у другого клуба?

    - Вы вспоминали слова Халка про гнилые яблоки перед матчем?

    – Да ничего я не вспоминал. Это не мое дело про кого-то там говорить!

    - Вы за лимит?

    – Нет, он мне не нравится. Хочу 10+1!

    - Вы серьезно?

    – Да. 10 русских и один иностранец.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 19:43
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +34

      MURODJON 16 августа 2015, 05:40

      если так делает потом только бомжи будет смотреть твой игру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Serjinho 15 августа 2015, 20:44

      чувствуется бомжовская жилка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 15 августа 2015, 20:06

      Ну насчёт стопроцентных моментов перегнули. Дикань сколько раз выручал. Но искренне можно Краснодар поздравить с победой. Заслужили. Зенит сегодня играл, мягко говоря, не очень...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 15 августа 2015, 19:48

      МОЛОДЦЫ! ВПЕРЕД БЫКИ!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11