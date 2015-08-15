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    АПЛ. «Тоттенхэм» упустил преимущество в два гола, «Норвич» отправил «Сандерленд» на дно

    Лондонский «Тоттенхэм» сыграл вничью со «Сток Сити» в матче 2-го тура английской Премьер-лиги.

    После первого тайма «шпоры» вели со счетом 2:0, однако в концовке позволили гостям уйти от поражения.

    В других матчах дня «Вест Хэм» в родных стенах уступил «Лестер Сити», «Суонси Сити» дома справился с «Ньюкаслом», «Уотфорд» и «Вест Бромвич» не сумели забить голов, а «Сандерленд» дома проиграл «Норвичу», опустившись на последнее место в турнирной таблице.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

    Вест Хэм (Лондон) – Лестер Сити (Лестер) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Окадзаки, 27. 0:2 – Махрез, 38. 1:2 – Пайе, 55.

    Удаление: Адриан, 90 («Вест Хэм»)

    Сандерленд – Норвич Сити – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мартин, 26. 0:2 – Уиттакер, 37. 0:3 – Редмонд, 57. 1:3 – Уотмор, 88.

    Суонси Сити (Суонси) - Ньюкасл - 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гомис, 9. 2:0 – Айю, 52.

    Удаление: Янмат, 41 («Ньюкасл»)

    Тоттенхэм (Лондон) – Сток Сити (Сток-он-Трент) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дайер, 19. 2:0 – Шадли, 45. 2:1 – Арнаутович, 78 (с пенальти). 2:2 – Диуф, 83.

    Уотфорд – Вест Бромвич – 0:0

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 19:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13

      2A 15 августа 2015, 19:42

      Очевидно что сандерленд будет за выживание бороться, это еще до старта было заметно на предсезонке,

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