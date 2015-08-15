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    Перелом пальца не помешает Игнашевичу сыграть со «Спортингом»

    Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич сможет помочь команде в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальского «Спортинга».

    Об этом сообщил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

    «Ничего не может помешать Сергею сыграть со "Спортингом". Перелом не причиняет ему большого дискомфорта, он сыграл со "Спартаком" и готовится к предстоящему матчу. Ему просто будет наложена повязка, которая фиксирует пальцы, и он будет готов играть».

    Напомним, Игнашевич отыграл с переломом пальца, полученным еще во встрече против «Амкара», весь поединок со «Спартаком».

    Источник: Р-Спорт

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    15.08.2015 18:48
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