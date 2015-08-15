Дугласа внесли в заявку «Динамо»

Московское «Динамо» включило в заявку на сезон защитника Дугласа.

Об этом сообщил заместитель директора столичного футбольного клуба по связям с общественностью Илья Кузенкин.

«Вчера он был заявлен. Ранее Дуглас не был внесен в заявку, потому что у него была травма. Он тренируется в общей группе уже неделю и теоретически может сыграть в матче с «Уралом», если главный тренер решит выпустить его на поле».

Напомним, что матч «Динамо» - «Урал» состоится в рамках 5-го тура чемпионата России 16 августа.