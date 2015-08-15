Канчельскис: «Надо было дать Капелло доработать до Евро-2016»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказал мнение о смене главного тренера сборной России с Фабио Капелло на Леонида Слуцкого.

— Что скажете о смене тренера сборной?

— Считаю, что надо было дать доработать Фабио Капелло, а не предпринимать таких шагов накануне решающих матчей отборочного турнира. Как бы после подобных кадровых перестановок нам мимо чемпионата Европы не пролететь…

— Кандидатура Леонида Слуцкого у вас вызывает сомнения?

— Возможно, у него получится, а может быть, и нет. Время покажет. Но будь я на его месте, в сборную не рвался бы. Слишком уж много людей в нашей футбольной федерации, которые мяч видят словно из космоса и принимают решения, вредящие российскому футболу. От этого горько и обидно… Мне вспомнился разговор с Алексом Фергюсоном. По его словам, когда ему предложили возглавить сборную Англии, он ответил очень просто: «Не хочу».