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    Канчельскис: «Надо было дать Капелло доработать до Евро-2016»

    Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказал мнение о смене главного тренера сборной России с Фабио Капелло на Леонида Слуцкого.

    — Что скажете о смене тренера сборной?

    — Считаю, что надо было дать доработать Фабио Капелло, а не предпринимать таких шагов накануне решающих матчей отборочного турнира. Как бы после подобных кадровых перестановок нам мимо чемпионата Европы не пролететь…

    — Кандидатура Леонида Слуцкого у вас вызывает сомнения?

    — Возможно, у него получится, а может быть, и нет. Время покажет. Но будь я на его месте, в сборную не рвался бы. Слишком уж много людей в нашей футбольной федерации, которые мяч видят словно из космоса и принимают решения, вредящие российскому футболу. От этого горько и обидно… Мне вспомнился разговор с Алексом Фергюсоном. По его словам, когда ему предложили возглавить сборную Англии, он ответил очень просто: «Не хочу».

    Источник: Sportbox.ru

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    15.08.2015 15:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 15 августа 2015, 18:58

      "Как бы после подобных кадровых перестановок нам мимо чемпионата Европы не пролететь…" НО без подобных кадровых перестановок мы пролетали с гарантией. Все видели как Капелло сливал домашнюю игру с Австрией выставив заведомо проигрышный состав, так как ему надо было получить неустойку и отомстить за задержки зарплаты. А репутация его уже не беспокоила, ведь он ушел на пенсию.

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      Рейтинг: +82

      Mi6 15 августа 2015, 17:36

      Алекс - глыба...

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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 15 августа 2015, 15:55

      единственная разумная речь!слуцкий и каппело это все равно что говно и виноград!

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 15 августа 2015, 15:43

      так он не работал

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