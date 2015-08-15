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    «Дженоа» пытается договориться с Ансальди

    Итальянский «Дженоа» заинтересован в приобретении защитника петербургского «Зенита» Кристиана Ансальди.

    Сообщается, что в клубе готовы выплатить за аргентинского игрока обороны необходимые 4 миллиона евро, однако проблемой является зарплата футболиста.

    В стане сине-бело-голубых Кристиан получает 2 миллиона евро в год, в то время как генуэзцы могут позволить себе выплачивать лишь по 800 тысяч.

    Напомним, минувший сезон Ансальди провел на правах аренды в «Атлетико» из Мадрида, проведя за него лишь семь матчей.

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    15.08.2015 14:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      zarubin_dmitry 15 августа 2015, 16:00

      В РОСТОВе окажется !

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