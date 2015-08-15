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    Балотелли может оказаться в «Лацио»

    Итальянский «Лацио» может пополниться нападающим «Ливерпуля» Марио Балотелли.

    Римляне рассматривают вариант перехода итальянского форварда, но сделают по нему предметное предложение только если сумеют пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Байером».

    Также в сферу интересов «Лацио» попал и принадлежащий «Коринтиансу» Алешандре Пато.

    Напомним, в минувшем сезоне Балотелли провел за красных 28 матчей и забил четыре гола.

    Источник: Football Italia

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    15.08.2015 13:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      Lazialez 18 августа 2015, 13:34

      да не нужны, не один, не второй,шлак это. второсортный материал.....

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      Рейтинг: +10

      GreKus91 15 августа 2015, 22:01

      Я думаю для него будет лучше в серии А

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