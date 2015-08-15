Балотелли может оказаться в «Лацио»

Итальянский «Лацио» может пополниться нападающим «Ливерпуля» Марио Балотелли.

Римляне рассматривают вариант перехода итальянского форварда, но сделают по нему предметное предложение только если сумеют пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов по итогам двухматчевого противостояния с «Байером».

Также в сферу интересов «Лацио» попал и принадлежащий «Коринтиансу» Алешандре Пато.

Напомним, в минувшем сезоне Балотелли провел за красных 28 матчей и забил четыре гола.