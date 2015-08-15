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    Молодежное первенство. «Зенит» обыграл «Краснодар», «Кубань» дожала «Рубин»

    Петербургский «Зенит» переиграл «Краснодар» в матче первенства России среди молодежных команд клубов премьер-лиги.

    Сине-бело-голубые отправили в сетку ворот гостей два безответных мяча.

    Еще в одном поединке дня краснодарская «Кубань» в добавленное время вырвала победу над казанским «Рубином».

    Первенство России среди молодежных команд​. 5-й тур

    Зенит (мол.) (Санкт-Петербург) – Краснодар (мол.) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 - Назимов, 47 (с пенальти). 2:0 - Троянс, 53.

    Кубань (мол.) (Краснодар) – Рубин (мол.) (Казань) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Стефанович, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 13:17
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