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    Игнашевич играл против «Спартака» с переломом

    Стали известны подробности участия защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича в прошедшем матче 5-го тура чемпионата России против «Спартака».

    Как стало известно, возрастной игрок обороны всю встречу провел со сломанным пальцем руки, причем травму футболист получил еще в поединке с пермским «Амкаром».

    По словам доктора ЦСКА Шагабутдина Керимова, срок восстановления составит три недели.

    Напомним, в итоге армейцы переиграли «Спартак» со счетом 2:1, а Игнашевич отметился забитым голом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 12:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -7

      RomarioBrazil 15 августа 2015, 18:22

      Когда твоя команда уже в кабинетах выигрывает матчи, ты можешь даже на костылях выходить на матч!

      0
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      Рейтинг: +11

      Конь8419 15 августа 2015, 17:53

      Молодца! Дядька

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      Рейтинг: +82

      Mi6 15 августа 2015, 17:19

      Против мясных и с переломами ног любой пойдёт...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Mi6 15 августа 2015, 18:15

      Комментарий морального ур-о-да .Игра была как минимум равная-так что написав это ты сам унизил свою команду.

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      Рейтинг: +11

      Кувалдой по ....! 15 августа 2015, 14:51

      Палец? Это не страшно.

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      Рейтинг: +10

      AMIR 0 6 15 августа 2015, 13:44

      ИГНАШЕВИЧ ВСГДА БЫЛ МУЖИКОМ

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      Рейтинг: +368

      mik1954 15 августа 2015, 13:44

      Матч поравился, ЦСКА находится в полном порядке, Спартак сыроват, беда с реализацией..., а вот комментарий просто убил. На седьмом десятке лет из уст крупного спциалиста Черданцева я вдруг узнаю, что главное в игре головой это просчитать отскок. Следуя его логике главное в дриблинге это направление ветра....

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 августа 2015, 13:30

      кости ужде не те

      0
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      Рейтинг: +151

      Niepel 15 августа 2015, 13:18

      Игнашевич - мужик! Никогда не скулит, как некоторые "звезданутые"!

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