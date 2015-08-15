Игнашевич играл против «Спартака» с переломом

Когда твоя команда уже в кабинетах выигрывает матчи, ты можешь даже на костылях выходить на матч!
Стали известны подробности участия защитника московского ЦСКА Сергея Игнашевича в прошедшем матче 5-го тура чемпионата России против «Спартака».
Как стало известно, возрастной игрок обороны всю встречу провел со сломанным пальцем руки, причем травму футболист получил еще в поединке с пермским «Амкаром».
По словам доктора ЦСКА Шагабутдина Керимова, срок восстановления составит три недели.
Напомним, в итоге армейцы переиграли «Спартак» со счетом 2:1, а Игнашевич отметился забитым голом.