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    Сафонов: «Зенит» на классе обыграет «Краснодар»

    Известный российский футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на предстоящий матч 5-го тура премьер-лиги между петербургским «Зенитом» и «Краснодаром».

    «Краснодар» не очень впечатляет в этом сезоне, год назад они выглядели лучше. Плюс у них борьба на два фронта, Лига Европы тоже солидно сил отнимает. Петербургский клуб просто на классе добьется успеха. Команда Виллаш-Боаша уже научена, что нельзя терять очки в противостоянии с конкурентами».

    Напомним, матч «Зенит» - «Краснодар» состоится 15 августа, начало – в 16:30 по московскому времени. Наш портал проведет текстовую и видеотрансляцию этой встречи.

    Полностью прогнозы Алексея Сафонова на матчи 5-го тура премьер-лиги смотрите ЗДЕСЬ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.08.2015 12:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      АКМ74 15 августа 2015, 19:43

      г-н Сафонов не угадал ни одного исхода из трех сыгранных...как говорится - пальцем в небо потыкал

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      Рейтинг: +15

      Красно-белый 15 августа 2015, 18:26

      прогноз не удался :)

      0
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 15 августа 2015, 18:26

      Товарищ Сафонов на каком классе Зенит добьется успеха. Вы милок Жалкий и ничтожный человечишко если даете такие прогнозы

      0
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 > Krasnodar 123 15 августа 2015, 18:34

      Будь вежлив. Ты не конь!

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