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    Виллаш-Боаш: «С «Краснодаром» нам нужно быть аккуратными»

    Главный тренер петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш дал оценку игре будущего соперника команды по матчу 5-го тура чемпионата России – «Краснодара».

    «Краснодар» сейчас во многом ищет свою игру, пытается адаптировать к новым игрокам, например к Смолову. Газинский только восстановился от травмы. Но в любом случае это очень сильный коллектив, в котором есть замечательные футболисты. Они ищут тот момент, который позволит им встать на рельсы и найти свою игру. Да, с точки зрения результата они не были так хороши в начале сезона, но нам в любом случае нужно быть аккуратными. Мы же готовимся как обычно. Сначала мы отдохнули, потом усердно тренировались и рассчитываем, что сможем продолжить нашу победную серию».

    Напомним, матч «Зенит» - «Краснодар» состоится 15 августа, начало – в 16:30 по московскому времени. Наш портал проведет текстовую и видеотрансляцию этой встречи.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.08.2015 12:40
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