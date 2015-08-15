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    Гранквист: «У «Зенита» лучшие нападающие в РФПЛ»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист рассказал о том, чего ждет от предстоящего матча 5-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита».

    «Это будет тяжелая игра. «Зенит» – одна из лучших команд в России, кроме того, мы играем в гостях, да к тому же в настоящий момент находимся не в самой лучшей форме. Нам нужно сплотиться, хорошо подготовиться к игре и постараться сыграть в Санкт-Петербурге очень компактно и дисциплинированно. У «Зенита», вероятно, лучшие нападающие в российской премьер-лиге. Поэтому нам нужно будет работать в обороне всей командой, а не обороняться только четырьмя защитниками. Необходимо, чтобы в отборе играло 10 человек. Теперь у Санкт-Петербурга впереди есть Дзюба, это мощный форвард, здорово играющий в штрафной. Так что нам нужно будет действовать очень сосредоточенно, не давать ему пространства для создания голевых моментов».

    Напомним, матч «Зенит» - «Краснодар» состоится 15 августа, начало – в 16:30 по московскому времени. Наш портал проведет текстовую и видеотрансляцию этой встречи.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    15.08.2015 12:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 15 августа 2015, 12:41

      Очкуют быки!!!!

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      Рейтинг: +1126

      richi > 15 августа 2015, 15:35

      Чего то ты все перепутал: если Зенит покупает, то кто продажный?

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