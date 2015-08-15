Карнейро намерена покинуть «Челси»

Врач «Челси» Ева Карнейро не хочет работать в клубе после критики главного тренера лондонцев Жозе Моуринью, информирует The Telegraph. 42-летняя испанка с субботы не появляется на клубной базе. Ее коллега-физиотерапевт Джон Фирн, напротив, уже помогает игрокам готовиться к матчу 2-го тура с «Манчестер Сити».

Напомни, что Моуринью отстранил от работы на матчах обоих докторов. Врачи подверглись критике со стороны португальца после матча 1-го тура премьер-лиги с «Суонси» (2:2). По мнению специалиста, они не вовремя выбежали на поле оказывать помощь Эдену Азару.

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