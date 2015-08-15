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    Карнейро намерена покинуть «Челси»

    Врач «Челси» Ева Карнейро не хочет работать в клубе после критики главного тренера лондонцев Жозе Моуринью, информирует The Telegraph. 42-летняя испанка с субботы не появляется на клубной базе. Ее коллега-физиотерапевт Джон Фирн, напротив, уже помогает игрокам готовиться к матчу 2-го тура с «Манчестер Сити».

    Напомни, что Моуринью отстранил от работы на матчах обоих докторов. Врачи подверглись критике со стороны португальца после матча 1-го тура премьер-лиги с «Суонси» (2:2). По мнению специалиста, они не вовремя выбежали на поле оказывать помощь Эдену Азару.

    Моуринью: «Карнейро не будет находиться на скамейке запасных в воскресенье»

    Осечка наудачу. Главные события 1-го тура английской Премьер-лиги

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 11:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      cartmen123 15 августа 2015, 20:58

      Слово Маура закон для его команды

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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 августа 2015, 18:44

      Если уж так, то первым выбежал другой врач, почему все претензии только к Карнейро?

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 15 августа 2015, 15:49

      бомбардир откуда у вас такие дебильные репортеры? то адвоката бельгийцем назовут, то еще какие то подобные ляпы. я их уже пять насчитал за три дня. еве карнейро 42 года, а не 35. вы хотя бы прикажите своим репортерам хоть иногда в википедию заглядывать и проверять какую х.....ю они пишут. вы скоро закроетесь, вас итать никто не будет. вы в разы проигрываете соккеру.

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      Рейтинг: +10

      Yankees 15 августа 2015, 15:48

      Ева в Зенит давай!!!это и будет тот топ-трансфер из-за бугра который обещали!

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      Рейтинг: +57

      Tex 15 августа 2015, 15:32

      Столько развели, будто главный тренер уходит..... Плевать!!!

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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 15 августа 2015, 12:42

      Тут палка двух концов... значит муар зуб точил на них....
      А что бы было если бы они не выбежали на поле не оказав тем самым помощь азару и у игрока бы была в последствии травма????? Тоже потом бы винили врачей?

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      Рейтинг: -6

      artturchik 15 августа 2015, 12:20

      пусть валит с клуба :) если бы болельщики на нее не фапали , никто бы даже не знал ее. А Маур прав, это профессиональный спорт, здесь результат важнее нежели что то еще. Пора бы с этим смириться

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      Рейтинг: +50

      roskaz > artturchik 16 августа 2015, 04:38

      Вроде Маур сказал что здоровье футболиста важнее всего остального, а кто как не физиотерапевты в первую очередь несут за это ответственность.

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