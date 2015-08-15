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    Калиниченко: «В игре команды Аленичева уже видны проблески спартаковского стиля»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко после дерби с ЦСКА (1:2) отметил, что игра команды с приходом на пост главного тренера Дмитрия Аленичева преобразилась.

    «Первое, что изменил Аленичев в «Спартаке» – запредельный настрой на любой матч. При позднем Якине такого точно не было. Второе – преобразилась игра. Вижу проблески спартаковского стиля. Футболисты стараются играть низом, уже проскакивают забегания. Отмечу, что сейчас почти все комбинации идут через центральную ось, с участием Широкова, Глушакова, Попова. А вот Промес выглядит не так ярко, хотя у Якина был и кузнец, и жнец, и на дуде игрец. Ну и третье, что особенно порадовало – наконец-то штаб укомплектован спартаковцами.

    Комфортно ли Титову в новой должности? Вполне. Егор давно ждал, когда позовет родной клуб. Да, нет тренерского опыта, но игроцкий – дай бог каждому! Уверен, Аленичеву он поможет», - сказал Калиниченко.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 10:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2015, 13:53

      кто нибудь может тупому обьяснить о спартаковском стиле или духе Ни стиля ни духа одно тухлое мясо

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Garrincha58 15 августа 2015, 18:18

      Тупому объясняю- игра Спартака сейчас радует,и с ЦСКА как минимум на равных играли-а писать гадости это дело невоспитанных идиотов-не можешь быть объективным-дыши тупо в тряпочку.

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      Рейтинг: +459

      sour12 15 августа 2015, 12:50

      мало того они видны были арсенале туле, а вот бокетти надо было красную давать 3 раза играл опасно прямой ногой шипами....судья вообще красавчик был в матче.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > sour12 15 августа 2015, 18:20

      Конечно красавчик-на повторах было видно что ни каких афсайтов у Промеса не было и в помине-однако боковой упорно фиксировал-красавчик по другому и не назовешь.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 15 августа 2015, 12:25

      1. А зачем сравнивать раннего Аленя с поздним Якином? Сравни с ранним - и увидишь то же самое.
      2. Игру Промеса трансформировал "дух", "проползший" в команду за Егоркой.
      3. До Аленя уже проходили спартаковцев Черчесова и Карпина. Довольных ими - ну очень мало.

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