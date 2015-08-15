Иньеста: «Это был необычный результат, который осложняет нам задачу»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после разгромного поражения в первом выездном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» со счетом 0:4 отметил, что каталонцам по силам отыграться. Ответный матч на «Камп Ноу» пройдет 17 августа.

«Это был необычный результат, который осложняет нам задачу, но мы должны верить в свои шансы, – цитирует AS Иньесту. – Мы попытаемся завоевать титул. Он нам очень нужен. Необходимо подумать, что мы можем сделать. Нет ничего невозможного. Необходимо верить в себя. До этого мы победили «Севилью» со счетом 5:4. Пропустили за две игры восемь мячей, но я не вижу, чтобы это были какие-то специфические проблемы».

Суперкубок Испании. «Атлетик» - «Барселона». Все голы