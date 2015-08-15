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    Иньеста: «Это был необычный результат, который осложняет нам задачу»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после разгромного поражения в первом выездном матче Суперкубка Испании против «Атлетика» со счетом 0:4 отметил, что каталонцам по силам отыграться. Ответный матч на «Камп Ноу» пройдет 17 августа.

    «Это был необычный результат, который осложняет нам задачу, но мы должны верить в свои шансы, – цитирует AS Иньесту. – Мы попытаемся завоевать титул. Он нам очень нужен. Необходимо подумать, что мы можем сделать. Нет ничего невозможного. Необходимо верить в себя. До этого мы победили «Севилью» со счетом 5:4. Пропустили за две игры восемь мячей, но я не вижу, чтобы это были какие-то специфические проблемы».

    Суперкубок Испании. «Атлетик» - «Барселона». Все голы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2015 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +92

      Morata29 15 августа 2015, 17:19

      Наказали Барселону и некоторых Пи(соблюдайте правила)ке за высокомерность. Баски красавцы, уважение и слава вся им в этом матче. Первый гол шикарен.
      "К чёрту Барселону, пусть они сидят и смотрят как Атлетико выигрывает заслуженно трофей."

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      Рейтинг: +13

      scooter67 > Morata29 15 августа 2015, 22:06

      Не Атлетико, а Атлетик.

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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 15 августа 2015, 15:07

      8 МЯЧЕЙ ЗА 2 ИГРЫ )))))))))

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