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    Тигиев: «Я провалил игру с «Амкаром». У меня многое не получалось, было много ошибок»

    Защитник «Анжи» Георгий Тигиев критично высказался о своей игре в матче 5-го тура Чемпионата России против «Амкара».


    «Исходя из игры, обидно, конечно, что набрали лишь одно очко. Обидно, забив гол, пропускать через две минуты. Хотелось выиграть.

    Что произошло в эпизоде с голом? Последовала подача с правого края. Я понадеялся на товарища, но он поскользнулся, а я не ожидал, что пас пройдет. Потом игрок «Амкара» убрал меня и Леонардо на замахе и отправил мяч в дальний угол. Обидно. Но, думаю, дома реабилитируемся перед своими болельщиками. Должны реабилитироваться.

    То, что я показал в своих первых матчах за клуб, – это не мой потолок. Думаю, сегодня я… Не думаю, а так и есть – я провалил игру. У меня многое не получалось, было много ошибок. Не знаю, с чем это связано, но буду прибавлять. А болельщикам спасибо за поддержку, мне очень приятно!», - сказал Тигиев.

    РФПЛ. «Амкар» - «Анжи». Все голы

    Источник: ФК «Анжи»

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    15.08.2015 09:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Temirayl05 15 августа 2015, 14:42

      Только не зазнавайся, ты должен расти... Начало хорошее!

      0
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      Рейтинг: +10

      chelsea 228 15 августа 2015, 13:42

      У песьякова дебют удался

      0
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      Рейтинг: +10

      cezi_05 15 августа 2015, 11:15

      Тагиев красава супер игрок

      0
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      Рейтинг: +56

      Willian05 15 августа 2015, 10:44

      продолжай тем же духо прибавляй и будешь в сборной играть с лучшими

      0
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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 15 августа 2015, 09:55

      да Тигиев и на самом деле хорош,

      0
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      Рейтинг: +10

      тима_005 15 августа 2015, 09:19

      Хорошее приобретение для анжи, лишь бы дальше не зазвезделся! Слуцкий открой глаза, и пригласи в сборную а не своего деревянного Набабкина

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