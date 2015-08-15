Тигиев: «Я провалил игру с «Амкаром». У меня многое не получалось, было много ошибок»

Защитник «Анжи» Георгий Тигиев критично высказался о своей игре в матче 5-го тура Чемпионата России против «Амкара».



«Исходя из игры, обидно, конечно, что набрали лишь одно очко. Обидно, забив гол, пропускать через две минуты. Хотелось выиграть.



Что произошло в эпизоде с голом? Последовала подача с правого края. Я понадеялся на товарища, но он поскользнулся, а я не ожидал, что пас пройдет. Потом игрок «Амкара» убрал меня и Леонардо на замахе и отправил мяч в дальний угол. Обидно. Но, думаю, дома реабилитируемся перед своими болельщиками. Должны реабилитироваться.



То, что я показал в своих первых матчах за клуб, – это не мой потолок. Думаю, сегодня я… Не думаю, а так и есть – я провалил игру. У меня многое не получалось, было много ошибок. Не знаю, с чем это связано, но буду прибавлять. А болельщикам спасибо за поддержку, мне очень приятно!», - сказал Тигиев.

РФПЛ. «Амкар» - «Анжи». Все голы